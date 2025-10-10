I bonus edili si trasferiscono all’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene
Vista l’esigenza di garantire uniformità di interpretazione e applicazione delle norme tributarie da parte di tutte le strutture dell’agenzia delle Entrate, quest’ultima ha fornito chiarimenti sul passaggio delle detrazioni edili agli eredi a causa della morte del beneficiario.
Le norme sulle detrazioni
In tema di bonus edili, la detrazione che matura in capo al soggetto che ha sostenuto le spese può essere oggetto di passaggio ad altro soggetto a causa della morte del beneficiario. Attraverso il principio di diritto...