I costi di bonifica vanno considerati nel valore di liquidazione giudiziale
Di fronte all’interesse pubblico passano in secondo piano le istanze dei creditori
Il giudizio di convenienza di una proposta di concordato in continuità impone di tenere conto anche dei costi di bonifica che inciderebbero sull’attivo realizzabile in caso di apertura della liquidazione giudiziale, in ossequio al principio «chi inquina paga», per cui gli interessi dei creditori passano in secondo piano a fronte di «quelli sottesi all’esecuzione di una prestazione dettata dall’interesse pubblico» (Cassazione, Sezioni Unite 33944/2023, già commentata su queste colonne).
Questo è stato...