I giovani commercialisti: più esclusive e formazione con regole equilibrate

Raccontare la professione di commercialista, “oltre la maschera” che è il frutto insieme di auto percezione e di immagine diffusa e superficiale: si pone questo compito il convegno nazionale dell’Unione giovani commercialisti che si tiene il 2 e il 3 ottobre a Cagliari, presso il Teatro Lirico. Si tratta di un appuntamento che si colloca in un momento particolare per la categoria, all’indomani dell’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge delega di riforma. L’analisi...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi