I giudici salvano la piccola proprietà contadina in caso di cessione al socio unico
La Cgt Latina: non scatta la decadenza dopo la vendita infraquinquennale effettuata dalla Srl unipersonale agricola con qualifica Iap
La cessione di terreni agricoli effettuata prima dello scadere del quinquennio dal loro acquisto da una Srl unipersonale agricola con qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) al socio unico (persona fisica) non determina la decadenza dalle agevolazioni Ppc (piccola proprietà contadina). Il principio è stato affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina con la sentenza 1075/2/2025.
Le agevolazioni Ppc sono disciplinate dal comma 4-bis dell’articolo 2 del Dl 194...
Correlati
Corte di Giustizia Tributaria