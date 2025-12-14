I premi di produttività tassati all’1% entrano in concorrenza con il welfare
Premi di produttività verso un’agevolazione fiscale potenziata, con l’aliquota sostitutiva dell’Irpef all’1% (anziché all’attuale 5%), per il 2026 e il 2027. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio per il 2026 ora al Senato.
Su un ipotetico premio di risultato di mille euro lordi, dedotta la contribuzione sociale, il lavoratore pagherà una tassazione di circa nove euro, invece dei 45 euro che avrebbe pagato con l’aliquota agevolata del 5 per cento.
L’ulteriore agevolazione di questi incentivi porterà...