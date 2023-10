I provvedimenti dal 16 al 27 ottobre di Roberta Coser e Claudio Sabbatini









Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 449

Istanza di rimborso Iva da parte di soggetti esteri

Il caso riguarda la restituzione dell’imposta – ai sensi dell’articolo 38-bis2, Dpr 633/1972 – in favore di un soggetto non residente non stabilito in Italia né identificato (direttamente o tramite rappresentante fiscale), per acquisti dallo stesso effettuati in Italia. La società svedese senza stabile organizzazione in Italia, che non ha provveduto...