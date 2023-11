I provvedimenti dal 27 ottobre al 3 novembre di Roberta Coser e Claudio Sabbatini









Registro e ipo-catastali/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023, n. 451

Atti di trasformazione urbanistica: regime fiscale agevolato

L’articolo 20, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. Bucalossi) dispone: a) al comma 1 che ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla legge si applichi il trattamento tributario di cui all’articolo 32, comma 2, Dpr 601/1973, ossia l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale; b) al comma 2 (inserito dall’articolo 1, comma 88, legge 205/2017) che il trattamento tributario di cui al comma 1 si applichi anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi. Con quest’ultima disposizione il legislatore ha inteso ampliare la portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla trasformazione del territorio e siano posti in essere sulla base di accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici. La disposizione dev’essere coordinata con il contesto normativo del quale fa parte, ovvero la legge 10/1977, concernente «Norme per la edificabilità dei suoli». Con l’effetto che il regime agevolativo in esame è applicabile esclusivamente ad atti non genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, ma che abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata legge, essendo finalizzato a favorire soltanto detti atti. In particolare, l’agevolazione fiscale in oggetto ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale. Esulano, dunque, dall’ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici.

Redditi di capitale/SGR

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2023, n. 452

Investimenti non proporzionali in SGR: qualifica del reddito

Il quesito riguarda il regime fiscale del rendimento più che proporzionale all’apporto, connesso alle quote in SGR, per sapere se esso costituisca, in capo ai manager che le detengono, un reddito di natura finanziaria. L’agenzia richiama l’articolo 60, comma 1, Dl 24 aprile 2017, n. 50, il quale prevede che i «proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati», si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, «in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi». La presunzione in questione, operante ope legis, è applicabile in presenza delle condizioni individuate dal medesimo articolo, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero:« a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione». Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato Dl 50/2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria. La circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E ha chiarito che la carenza di uno o più dei presupposti stabiliti dalla norma in esame non determina l’automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo svolgimento di un’analisi volta a verificare, caso per caso, l’idoneità dell’investimento a determinare quell’allineamento citato che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria. A tale proposito, il richiamato documento di prassi ha chiarito che l’eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci (al pari del management), nonché la presenza di un’adeguata remunerazione per l’attività lavorativa svolta da parte dei manager possono fungere da indicatori della natura finanziaria del reddito in questione; ed altresì che un ulteriore criterio di valutazione è nell’idoneità dell’investimento, anche in termini di ammontare, a garantire l’allineamento di interessi tra investitori e management e la conseguente esposizione di quest’ultimo al rischio di perdita del capitale investito. Se tale caratteristica può costituire un indice della natura finanziaria del provento, pattuizioni che incidano in senso negativo sulla posizione di rischio dei manager mal si conciliano con la qualificazione dello stesso come reddito di capitale o diverso. Riguardo alle clausole di good o bad leavership, in linea generale la loro presenza costituisce un indicatore utile a collegare il provento all’impegno profuso dai manager nell’attività lavorativa (e quindi a produrre reddito di lavoro). Non può escludersi, tuttavia che la ricorrenza di altri elementi di segno opposto, quali ad esempio l’esposizione ad un effettivo rischio di perdita del capitale investito, possano far propendere per la natura finanziaria del provento. Viceversa, consentire ai manager di mantenere la titolarità degli strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro costituisce un’indicazione sufficiente ad escludere in radice uno stretto legame con l’attività lavorativa dei manager, ed indica la natura finanziaria del reddito in questione. Nel caso specifico, non essendo soddisfatto il primo requisito, la qualificazione fiscale dei proventi derivanti dalle quote non proporzionali quali redditi di capitale non opera ope legis e, conseguentemente, si rende necessaria un’analisi delle caratteristiche delle quote stesse ai fini dell’individuazione della natura reddituale dei relativi proventi.

Redditi diversi/Strumenti finanziari

Circolare agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023, n. 30/E

Cripto-attività: chiarimenti sul trattamento fiscale

I chiarimenti forniti riguardano la tassazione delle cripto-attività a seguito della disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 126-147, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Gli argomenti affrontati vertono sui seguenti temi:

1) quadro tecnico-giuridico (nazionale e unionale) di riferimento. Si ricorda che le nuove disposizioni, tra l’altro, prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). In particolare, la lettera c-sexies del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir definisce le cripto-attività come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga». Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti, mediante la tecnologia distribuita «distributed ledger technologies» (Dlt);

2) regime fiscale ante e post legge di Bilancio 2023. Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a cripto-attività sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%);

3) regolarizzazione delle cripto-attività. In considerazione della modifica del regime fiscale, la legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023. La legge di Bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione (Provvedimento agenzia delle Entrate 7 agosto 2023) e versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi. Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall’interessato o da un professionista incaricato, all’agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all’indirizzo Pec della Direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell’allegato 4 del richiamato Provvedimento). Il versamento delle somme (è esclusa la compensazione) va effettuato in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione 9 agosto 2023, n. 50/E (codici 1718 e 1719). Inoltre, pur nel silenzio della legge, viene affermato che la rideterminazione del valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 è possibile solamente per i «soggetti che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 4 del dl n. 167 del 1990»;

4) presupposti di territorialità. La circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i redditi diversi (articolo 67 del Tuir) derivanti da «attività svolte» nel territorio dello Stato e da «beni» che si trovano nello stesso territorio. Rientrano, dunque, nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Nei casi in cui le cripto-attività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute direttamente dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo d’imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

L’analisi del Fisco tocca anche l’ambito Iva, relativamente al quale viene affermato che le cripto-attività costituiscono una categoria eterogenea, comprensiva anche di rappresentazioni digitali. Il regime fiscale applicabile va valutato caso per caso, anche se è possibile affermare che, in genere, si tratta di: 1) operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 3), Dpr 633/1972 (cambio valuta, mining con fee, servizi di digital wallet, staking); 2) operazioni fuori campo Iva, allorché non ricorrono i presupposti Iva perché effettuate a titolo gratuito o perché risulta impossibile individuare un rapporto sinallagmatico tra il prestatore del servizio e un beneficiario. Se le cripto-attività sono trattate come moneta virtuale o mezzo di pagamento, per determinare la base imponibile Iva, va calcolato il controvalore in euro, su cui poi applicare l’Iva con l’aliquota propria dell’operazione effettuata. La circolare analizza anche i Non-Fungible Token (NFT) distinguendo due situazioni: 1) se le parti, che intervengono nella transazione, sono interessate solo a tali attività, sono applicabili le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici che assumono rilevanza all’atto del pagamento del corrispettivo, secondo le norme di territorialità di cui all’articolo 7-octies, Dpr 633/1972. L’aliquota è quella propria delle prestazioni generiche; 2) se le parti sono interessate anche all’asset sottostante, assumono la natura di mero veicolo. Pertanto, se il sottostante è un asset digitale (cd. asset on-chain perché nativo digitale), il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina Iva propria dei servizi elettronici, mentre se è un asset materiale (cd. asset off-chain), il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina Iva di detto asset. È possibile applicare ad un NFT, al ricorrere dei relativi presupposti, la disciplina dei voucher piuttosto di quella propria dei titoli di legittimazione come quando si conferisce all’acquirente il diritto a partecipare a una cd. community. Con riguardo ai Token la distinzione va operata come segue: 1) se la loro reale natura è quella di mezzo di pagamento/moneta virtuale, l’operazione è esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 3), Dpr 633/1972; 2) ai security token e servizi connessi è applicabile l’esenzione (avente natura oggettiva) prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 4), Dpr 633/1972 ad eccezione di quelli per la custodia e amministrazione dei titoli che sono imponibili Iva con aliquota ordinaria; 3) gli utility token sono, invece, una categoria residuale superata dall’avvento degli hybrid token. Sono assimilabili ai buoni corrispettivo se incorporano a) l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio e b) l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori; 4) se la natura degli utility token cambia dopo la loro emissione, diventano hybrid token che assumono la natura di titoli di legittimazione; in tal caso la loro cessione è una mera movimentazione di carattere finanziario non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972 (cessione di denaro). Da ultimo, in materia d’imposta di bollo, viene ricordato che il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc per i rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività. In particolare, ha previsto l’applicazione del tributo, nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari. Su questo tema la circolare precisa che, se il cliente è un soggetto diverso dalla persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro. Il valore da assoggettare al bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di servizi che applica l’imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività. Per i termini e le modalità di pagamento si fa riferimento al quadro normativo previsto attualmente per l’imposta di bollo relativa alle comunicazioni di prodotti finanziari, e cioè mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati (articolo 3, comma 1, lettera a), Dpr 642/1972), oppure in modo virtuale (articolo 15, Dpr 642/1972).

Dichiarazioni annuali/CU

Nota agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023, n. 386245

Certificazione Unica: semplificazione per l’indicazione dei figli a carico

Vengono forniti chiarimenti in merito alla questione sollevata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro per quanto concerne l’obbligo di indicazione nella Certificazione Unica dei codici fiscali dei figli a carico laddove per età anagrafica essi risultano attratti nel sistema Assegno Unico Universale (AUU). In particolare, e a parziale rettifica di quanto precedentemente espresso nella Risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55/E, è stato chiarito che, grazie all’attuale stato di avanzamento delle interlocuzioni con l’Inps, è possibile ritenere plausibile il reperimento di tale dato dall’Istituto di previdenza, senza necessità di obbligatoria indicazione da parte dei sostituti, nell’ottica della corretta compilazione della dichiarazione 730 precompilata. Resta ferma la possibilità di indicazione di tale informazione laddove conosciuta dal sostituto. Viene, inoltre, precisato che, in ogni caso, sopravvive l’obbligo di indicazione dei dati nelle CU al ricorrere di determinate situazioni, ossia: 1) il dipendente in sede di conguaglio richiede al sostituto il riconoscimento di una detrazione per le spese sostenute per conto del figlio; 2) la Legge regionale riconosce specifiche agevolazioni in presenza di figli a carico; 3) il dipendente ha fruito dello speciale regime di esenzione, previsto per l’anno 2023, in favore di coloro che hanno figli fiscalmente a carico (anche in ambito AUU) in merito alla non concorrenza a formare il reddito imponibile da parte di beni ceduti e servizi prestati, nel limite di 3.000 euro.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Decreti Direzione Cinema e Audiovisivo 31 ottobre 2023, rep. 3642 e 3644

Settore cinematografico: assegnazione dei tax credit

Sono individuati i beneficiari (e la somma concessa) degli incentivi che premiano gli investimenti per il funzionamento delle sale cinematografiche e a favore delle industrie tecniche. In particolare, il Decreto 3642 riguarda il riconoscimento del credito di imposta finale per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione delle industrie tecniche e di post-produzione di cui all’avviso del 26 ottobre 2023, mentre il Decreto 3644 si riferisce alle istanze riguardanti l’avviso del 22 febbraio 2023 e contiene la rettifica effettuata, in seguito a ulteriori controlli, di crediti d’imposta inseriti in precedenti decreti direttoriali. La pubblicazione dei suddetti Decreti direttoriali sul sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto, non si dovrà attendere l’arrivo a mezzo Pec ai beneficiari delle singole comunicazioni. La somma concessa è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta (ossia dalla pubblicazione dei decreti).

Dogane/Dichiarazioni

Informativa agenzia delle Dogane e dei Monopoli 27 ottobre 2023, n. 655453

Energia elettrica e gas naturale: nuovo servizio per l’invio delle dichiarazioni annuali

Per trasmettere in modalità telematica le dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale relative all’esercizio finanziario 2023, dal 1° gennaio 2024 entrerà in funzione un nuovo servizio digitale. L’ambiente di test inizierà a novembre del corrente anno e saranno diffusi anche i relativi tracciati record. Con la nota in esame l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne dà notizia agli operatori.

Riforma dello Sport/Adempimenti

Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 e Circolare Inps 31 ottobre 2023, n. 88

Obblighi assicurativi e previdenziali: chiarimenti

L’Inail analizza in maniera organica il tema delle novità in materia di lavoro sportivo a seguito della riforma introdotta dal Dlgs 36/2021 e sue successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, vengono approfonditi gli obblighi assicurativi, declinati nelle varie forme di rapporto di lavoro in ambito sportivo, andando inoltre a fornire importanti specificazioni sotto il profilo dell’inquadramento di settore. Ad esempio, vengono individuati i soggetti obbligati alla copertura assicurativa, e quindi al versamento del relativo premio. In particolare, sono attratti in tale platea: 1) i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dall’appartenenza al settore professionistico ovvero dilettantistico; 2) i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato; 3) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale; 4) i prestatori di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis, Dl 50/2017 nelle specifiche modalità ivi previste. Viceversa, sono sottratti dall’obbligo assicurativo: 1) i lavoratori sportivi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 2) gli sportivi dilettanti; 3) i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Una volta individuati i soggetti obbligati, la circolare approfondisce per ciascuno le caratteristiche peculiari di assoggettamento. Viene dedicata particolare attenzione alle collaborazioni di natura amministrativo-gestionale in ambito dilettantistico, che di fatto sono ascrivibili (fatta eccezione per l’imponibilità fiscale e previdenziale) a ordinari contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche l’Inps ha fornito le istruzioni per la corretta esposizione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato da parte dei datori di lavoro e committenti che operano nel settore sportivo, sia dilettantistico che professionistico. Vengono indicate le aliquote applicabili, i codici da utilizzare e le modalità di compilazione dei flussi Uniemens. Il recupero delle denunce riferite ai mesi da luglio ad ottobre dev’essere effettuato con le denunce di competenza del mese di novembre.