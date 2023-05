I provvedimenti dal 31 marzo al 7 aprile di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Cessione crediti/Bonus edilizi

Legge di conversione approvata il 5 aprile 2023

Cessione dei crediti fiscali: conversione in legge del Decreto

Viene convertito in legge il Dl 11/2023 che, dal 17 febbraio 2023, aveva disposto il divieto di cedere i crediti di cui all'articolo 121, Dl 34/2020. Il testo della legge di conversione conferma il blocco delle cessioni e degli sconti in fattura, per gli interventi avviati dalla suddetta data, e conferma anche le maggiori tutele a ...