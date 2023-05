I provvedimenti dal 7 al 14 aprile di Roberta Coser e Claudio Sabbatini









Decreto Cessione crediti/Bonus edilizi

Legge 11 aprile 2023, n. 38, GU 11 aprile 2023, n. 85

Decreto Cessione crediti: pubblicata la legge di conversione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Dl 11/2023, in vigore dal 12 aprile 2023 e contenente molteplici e rilevanti novità, rispetto al testo originario del Decreto legge, riguardanti la detrazione del 110% e la cessione dei crediti relativi alle opzioni per sconto in fattura/cessione del credito derivanti...