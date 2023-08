I valori fiscali saranno sempre più vicini a quelli di bilancio di Franco Roscini Vitali









Avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici. È quanto prevede l’articolo 9 della delega per la riforma fiscale. In sintesi, si tratta di ridurre le numerose variazioni operate in sede di dichiarazioni fiscali per rispettare disposizioni tributarie che si discostano da quelle utilizzate per la redazione del bilancio.

Non sarà mai possibile eliminare integralmente queste differenze perché il fisco, in molti casi, deve adottare regole proprie: tuttavia, nel corso degli anni si sono incrementate...