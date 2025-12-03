Ifrs 18, come cambiano impatti fiscali e operativi per le imprese italiane

Con l’adozione obbligatoria dell’Ifrs 18,prevista dal 2027, si inaugura una nuova stagione per la rappresentazione contabile delle imprese italiane Ias adopter, con l’introduzione di innovazioni che travalicano la mera dimensione tecnica del bilancio. Diviene importante esaminarne criticamente le ricadute sulla determinazione del reddito imponibile Ires e Irap, sulle procedure di aggregazione e disaggregazione, sulla disclosure delle Management Performance Measures (MPMs) e sulle possibili implicazioni in materia di Transfer Pricing. L’obiettivo è offrire una chiave di lettura integrata e operativa, utile per il percorso di transizione verso il nuovo standard, anche sul piano fiscale.