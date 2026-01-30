Il 730 fa spazio a oneri per familiari e welfare affitti
Nella precompilata anche il bonus per gli elettrodomestici
Adeguate le bozza del 730 2026, che aprono agli oneri sostenuti per familiari a carico, contributo per elettrodomestici ad alta efficienza energetica e welfare aziendale per i dipendenti che vivono in affitto: recepite alcune novità del 2025, non menzionate nella prima bozza internet.
Nel quadro A dei familiari a carico compare la codifica «P» per «altri familiari non ascendenti» (generi, nuore, discendenti dei figli, suoceri, fratelli e sorelle), per i quali non spetta più la detrazione per carichi...