Il condominio può sostituire la caldaia del 2017 e avere una nuova detrazione con un apparecchio ibrido

La domanda Nella centrale termica di condominio, nel 2017 sono state sostituite le vecchie caldaie con due nuove a condensazione e attivata la procedura della detrazione fiscale a favore dei condomini (n. 83 appartamenti). Ora si vorrebbe rifare nuovamente l’impianto con un Servizio Energia Plus che prevede un sistema ibrido con pompa di calore (aria-acqua) ad alta temperatura che produrrebbe il 70% dell'energia necessaria, con un risparmio previsto di oltre il 40 per cento. È possibile chiudere la detrazione fiscale in corso ed attivare la detrazione prevista per il nuovo impianto?

G. P. - Modena

Nel caso descritto, la risposta è positiva. È possibile continuare a fruire della detrazione per le spese sostenute nel 2017, sino a scadenza del decennio in cui è ripartito l’importo detraibile e, come nuovo intervento, anche sullo stesso immobile, fruire nuovamente dell’ecobonus ordinario ridotto al 50% o 36% nel 2025 a seconda che si tratti di abitazione principale o “seconda casa” (articolo 14, Decreto legge 63/2013, convertito in legge 90/2013, modificato dalla legge 207/2024) o, in alternativa...