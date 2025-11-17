Il conferimento d’azienda porta con sé anche i bonus edili, ma costituiscono cessione

Le norme sui conferimenti

L’Agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 281 del 4 novembre 2025 ha fornito chiarimenti con riferimento al passaggio di crediti d’imposta maturati dall’imprenditore individuale, conferente della propria intera azienda ad una società conferitaria, a seguito dell’effettuazione di sconti in fattura a fronte di interventi edili agevolati commissionati da soggetti che hanno beneficiato di detrazioni d’imposta previste dalle apposite norme, evidenziando che il conferimento non è assimilabile...