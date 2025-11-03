Il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo
La normativa
Visto che il DPR n. 642 del 1972, con riferimento all’imposta di bollo prevede che essa possa essere assolta attraverso il pagamento della stessa ad un intermediario convenzionato che deve rilasciare apposito contrassegno, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 ottobre 2025, protocollo n. 390267, sono state approvate le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno stesso sostitutivo delle marche da bollo nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico...