Il curatore paga l’Imu dalla data di inizio della procedura fallimentare
Per la procedura avviata nel 1998 il curatore dovrà considerare le varie aliquote di Ici e Imu vigente nei vari anni senza sanzioni e interessi
Il curatore è tenuto a pagare l’Ici e l’Imu dal 1998. Occorre infatti considerare che tanto la normativa Ici tanto la normativa Imu dispongono una semplice sospensione del pagamento per il periodo che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino alla data del decreto di trasferimento. Sul punto si veda la recente Cassazione n. 14026/2025 nella quale si osserva che «affinché una norma possa ascriversi tra quelle agevolatrici non occorre che stabilisca una totale esenzione dal tributo ma appare...
Correlati
Sezione Tributaria