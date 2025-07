Il decreto-legge fiscale n. 84 del 2025 – Terza parte

In Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 è stato pubblicato il decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, entrato in vigore il 18 giugno 2025, che contiene disposizioni di carattere fiscale e che, tra le altre, modifica, con riferimento a determinate operazioni, il regime di riportabilità in avanti delle perdite.

Il riporto delle perdite in presenza di trasferimento delle partecipazioni

In Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 è stato pubblicato il decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, entrato in vigore il 18 giugno 2025, che contiene disposizioni di ...