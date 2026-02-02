Circolari24 Fisco

Il decreto-legge “Milleproroghe”

di Michele Brusaterra

In Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025, entrato in vigore il 31 dicembre 2025, salvo diverse disposizioni delle singole norme, e denominato “Milleproroghe”, che, tra le altre, prevede il differimento al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore di alcuni testi unici.

La proroga dell’entrata in vigore dei testi unici

In Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025, entrato in vigore il 31 dicembre 2025, salvo diverse...

I punti chiave

  1. La proroga dell’entrata in vigore dei testi unici
  2. Lo svolgimento delle assemblee delle società
  3. I punti salienti

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale