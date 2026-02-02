Il decreto-legge “Milleproroghe”
In Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025, entrato in vigore il 31 dicembre 2025, salvo diverse disposizioni delle singole norme, e denominato “Milleproroghe”, che, tra le altre, prevede il differimento al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore di alcuni testi unici.
La proroga dell’entrata in vigore dei testi unici
In Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025, entrato in vigore il 31 dicembre 2025, salvo diverse...