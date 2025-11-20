Il divieto di compensazione di debiti tributari altrui

Mentre l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 disciplina le così dette compensazioni “orizzontali”, e cioè le compensazioni de debiti tributari e previdenziali, che transitano per il modello F24, e l’articolo 8, comma 2, della legge n. 212 del 2000, così detto “Statuto dei diritti del contribuente”, stabilisce che è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, l’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 291 del 12 novembre...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi