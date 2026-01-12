Circolari24 Fisco

Il D.Lgs. “Correttivo” n. 192 del 18.12.2025 – terza parte

di Michele Brusaterra

Le modifiche alla scissione mediante scorporo

In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 192 del 18 dicembre 2025, entrato in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 20 dicembre 2025, che contiene, tra le altre, modifiche alla disciplina fiscale della scissione mediante scorporo

In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 192 del 18 dicembre 2025, entrato in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il ...

I punti chiave

  1. Le modifiche alla scissione mediante scorporo
  2. Sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni
  3. I punti salienti

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale