Il D.Lgs. “Correttivo” n. 192 del 18.12.2025 – terza parte
Le modifiche alla scissione mediante scorporo
In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 192 del 18 dicembre 2025, entrato in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 20 dicembre 2025, che contiene, tra le altre, modifiche alla disciplina fiscale della scissione mediante scorporo
