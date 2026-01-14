Circolari24 Fisco

Il D.Lgs. “Correttivo” n. 192 del 18.12.2025 – quinta parte

di Michele Brusaterra

In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 192 del 18 dicembre 2025, entrato in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 20 dicembre 2025, che contiene, tra le altre, modifiche al decreto legislativo n. 173 del 2024, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali

Modifiche al decreto legislativo n. 173 del 2024

I punti chiave

  1. Modifiche al decreto legislativo n. 173 del 2024
  2. Altre modifiche al decreto legislativo n. 173 del 2024
  3. I punti salienti

