Il D.Lgs. “Correttivo” n. 192 del 18.12.2025 – sesta parte

In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 192 del 18 dicembre 2025, entrato in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 20 dicembre 2025, che, tra le altre, apporta modifiche ai decreti legislativi n. 174 del 2024, testo unico dei tributi erariali minori, n. 175 del 2024, testo unico della giustizia tributaria, n. 33 del 2025, testo unico in materia di versamenti e di riscossione, e n. 123 del 2025, testo unico dell’imposta...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi