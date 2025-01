Il Final tax assessment certifica le imposte già versate in Belgio

La documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare l’avvenuto pagamento in Belgio delle imposte per i redditi da lavoro dipendente ivi prodotti trova indiscutibile conferma nel «Final Tax Assessment» (Fta) rilasciato dall’amministrazione finanziaria belga, il quale prova e certifica in via definitiva e irrevocabile l’importo delle imposte versate oltreconfine. Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3232 del 10 dicembre 2024...

