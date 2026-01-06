Il fisco al vaglio di costituzionalità: gli esami dalla prescrizione all’Irap
Il termine decennale per i crediti tributari può determinare disparità. In agenda lo stop al tributo regionale per associazioni tra professionisti
Le questioni di legittimità costituzionale attualmente pendenti dinanzi alla Consulta, in materia fiscale, restituiscono un quadro significativo delle tensioni che attraversano oggi l’ordinamento tributario e processuale italiano. Dall’analisi delle ordinanze di rimessione emerge, infatti, una concentrazione rilevante di dubbi costituzionali in materia fiscale, che coinvolgono sia il versante sostanziale dell’imposizione sia quello processuale, ponendo al centro il delicato equilibrio tra esigenze...