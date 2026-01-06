Il fisco al vaglio di costituzionalità: gli esami dalla prescrizione all’Irap

Le questioni di legittimità costituzionale attualmente pendenti dinanzi alla Consulta, in materia fiscale, restituiscono un quadro significativo delle tensioni che attraversano oggi l’ordinamento tributario e processuale italiano. Dall’analisi delle ordinanze di rimessione emerge, infatti, una concentrazione rilevante di dubbi costituzionali in materia fiscale, che coinvolgono sia il versante sostanziale dell’imposizione sia quello processuale, ponendo al centro il delicato equilibrio tra esigenze...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi