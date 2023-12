Il genitore detrae le spese sostenute per ristrutturare la casa del figlio

La domanda Nella dichiarazione dei redditi chi può portare in detrazione fiscale le spese per ristrutturazione edilizia pagate dal genitore per la casa di proprietà del figlio a carico? In particolare, il figlio ha 23 anni, studia all’università, non percepisce redditi, ha la residenza anagrafica nella casa oggetto della ristrutturazione edilizia ma attualmente vive con il padre. Il papà nella dichiarazione dei redditi personale può portare in detrazione fiscale le spese di ristrutturazione edilizia ? Le fatture emesse relative alla ristrutturazione utili alla detrazione fiscale debbono essere emesse con beneficiario il genitore oppure il figlio ?

R. M. - Roma

Il lettore (genitore) può portare in detrazione le spese di ristrutturazione di cui all’ articolo 16-bis del Tuir sostenute per gli interventi sulla casa del figlio e presso cui quest’ultimo risiede, trattandosi - per quanto specificato nel quesito - di familiare (genitore) convivente con il figlio studente e proprietario della casa oggetto di intervento. Infatti, come chiarito dalle Entrate, «La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento...