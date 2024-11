Il gettito incerto e l’equità perduta

La riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale risponde a svariate esigenze. Ma non c’è dubbio che la ragione di fondo stia nella necessità di reperire le risorse necessarie per ulteriori interventi fiscali.

In attesa di capire quanto la chance della riapertura dei termini sarà utilizzata dai contribuenti, vale la pena di ricordare i primi numeri sulle adesioni fino al 31 ottobre, anticipati al Sole 24 Ore (5 novembre) dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. In sintesi...