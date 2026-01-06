Il giudicato penale cerca un punto fermo
Anche le Sezioni Unite hanno disposto il rinvio in attesa della decisione
Tra le più attese decisioni della Corte sulle questioni pendenti in materia fiscale vi è l’ambito della nuova norma sugli effetti in ambito tributario del giudicato penale definitivo favorevole al contribuente. La camera di consiglio si terrà il prossimo 26 gennaio.
Le disposizioni introdotte dal Dlgs 87/2024 all’articolo 21-bis del Dlgs 74/2000, attribuiscono efficacia vincolante, nel giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione. Al riguardo sono state sollevate questioni...