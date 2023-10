Il governo ora gioca la carta del garante unico nazionale: uffici regionali in archivio di Ivan Cimmarusti









Parlare al telefono con i garanti regionali dei contribuenti non è sempre facile. Anche le richieste di informazioni inviate alle e-mail istituzionali troppo spesso non ricevono risposta. Tirare le somme su quanto fatto da questo organismo, istituito nel 2000 con lo Statuto del contribuente, non è semplice. Di certo qualcosa non ha funzionato. Perché se pure si registra una quota di garanti riusciti a interpretare quella nobile funzione di mediatore tra cittadini e Amministrazione, tanti altri, troppi...