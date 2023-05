Il negozio giuridico simulato non blocca la detrazione Iva di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce









Non può essere negata la detrazione in riferimento a un negozio giuridico simulato, nullo sul piano civilistico, qualora non sia verificata l’evasione dell’Iva o l’abuso del diritto. La Corte Ue, con la sentenza pronunciata nella causa C-114/22, ribadendo il suo approccio fiscalmente ed economicamente orientato, ha dato priorità al diritto alla detrazione, proteggendo la neutralità dell’Iva anche nelle ipotesi in cui sul piano civilistico possono esserci dei problemi.

Una società polacca aveva emesso...