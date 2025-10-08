Il parametro qualitativo non basta per accertare l’imposta non versata
Il Mef: il flash point non è un elemento per l’accertamento delle accise
Il parametro qualitativo del punto di infiammabilità del gasolio non può essere considerato un elemento per l’accertamento accise, quale sottrazione dell’imposta.
In effetti, forti dubbi sono stati sollevati da alcuni parlamentari con riferimento alle criticità riscontrate durante i controlli di conformità del gasolio rispetto al punto di infiammabilità (cosiddetto flash-point) che avrebbe portato l’amministrazione finanziaria a configurare il presupposto dell’accertamento di maggiori accise dovute...