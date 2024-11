Il Parlamento: cartelle cartolarizzate. Rispunta la rottamazione

Nel nuovo assalto alla diligenza del decreto fiscale collegato alla manovra spicca il capitolo fisco: dalla riapertura della rottamazione e del ravvedimento speciale al regime di favore per i calciatori di serie A. Sono 382 gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari: poco meno della metà, ossia 181, arrivano da forze di maggioranza. Correttivi che non solo puntano a riscrivere il decreto del Governo ma in molti casi sono anche onerosi per le casse dello Stato e non in linea con il rigore ...

