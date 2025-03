Il passaggio dei bonus edilizi agli eredi non è configurabile come cessione dei crediti

La domanda Chiedo se ad oggi l’agenzia delle Entrate si sia espressa in modo chiaro e definitivo sulla casistica relativa ai crediti derivanti da bonus edilizi presenti sul cassetto fiscale del soggetto fornitore/cessionario che ha applicato lo sconto in fattura o ha usufruito della cessione del credito, titolare di una ditta individuale, il quale in seguito al suo decesso trasferisce per successione i propri crediti agli eredi. In questo caso il trasferimento dei crediti si configura come prima cessione e quindi l’erede che subentra potrebbe a sua volta cedere i crediti a terzi?

P. P. - Campobasso

Nel caso descritto, il trasferimento dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi dal soggetto fornitore/cessionario deceduto agli eredi non si configura come prima cessione. Pertanto, l’erede che subentra può a sua volta cedere tali crediti a terzi. L’agenzia delle Entrate non si è ancora espressa in modo definitivo su questa specifica casistica. Tuttavia, nella risposta a interpello 153/2023, pur non trattando direttamente il caso di successione ereditaria, l’Agenzia sembra aver ammesso la trasferibilità...