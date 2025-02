Il passaggio alla fiscalità di «restituzione» un volano per il settore

L’autorizzazione europea come chiave di volta per definire il futuro sviluppo del Terzo settore attraverso nuovi strumenti fiscali. Nel contesto del possibile placet europeo, si delinea il superamento di un sistema impositivo caratterizzato da interventi in deroga rispetto al sistema tributario generale, spesso condizionati da ripetute e forzate rivisitazioni normative richieste a fronte delle (troppe) procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, proprio sui temi della fiscalità degli...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi