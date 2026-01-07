Adempimenti

Il profitto confiscabile è il vantaggio economico della sottrazione di imposta

La Terza sezione penale della Cassazione non ha seguito la giurisprudenza prevalente, che commisura il profitto al valore dei beni sottratti

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il profitto confiscabile non coincide necessariamente con il valore dei beni sottratti o della garanzia patrimoniale pregiudicata, ma va individuato nel vantaggio economico effettivamente conseguito, normalmente rappresentato dall’imposta evasa o non riscossa.

Ad affermarlo è la Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 279/2026 depositata il 7 gennaio. Questa pronuncia pare modificare l’orientamento sinora espresso dalla...

