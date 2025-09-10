Il rendiconto nelle società di persone, dalla redazione alla distribuzione degli utili

Benché la normativa civilistica e i principi contabili non si rivolgano esplicitamente, quanto al bilancio, alle società di persone, l’orientamento nettamente maggioritario (e condivisibile) afferma che per esse trova applicazione, mutatis mutandis, la disciplina dettata per le società di capitali.

La corretta formazione dei documenti contabili è necessaria anche al fine della determinazione degli utili e delle perdite da ripartire tra i soci, sia ai fini civilistici che fiscali; a tale riguardo, particolare attenzione deve essere posta, tra l’altro, alla posizione del socio d’opera e alla assai controversa questione dei c.d. prelievi in conto utile. L’operato del redattore del bilancio (e del professionista che lo assiste), inoltre, deve tener conto delle conseguenze che possono derivare dall’adozione del regime di contabilità semplificata. Particolari riflessi, da ultimo, si possono generare con riferimento alla base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni.