Il ricorso contro il rifiuto alla definizione della lite riattiva il processo sospeso per la Map
La validità dell’atto di riassunzione deve essere valutata in concreto, in funzione della sua idoneità a consentire la prosecuzione del contenzioso
Nel processo tributario, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata in base all’articolo 6 del Dl 119/2018 (definizione delle liti pendenti) e la successiva impugnazione del diniego opposto dall’agenzia delle Entrate sono atti sufficienti per riattivare il giudizio sospeso per la pendenza della procedura amichevole di composizione delle controversie fiscali internazionali (Map) e in tal senso idonei ad integrare una valida istanza di trattazione, in base all’articolo 6, comma 13, del ...
