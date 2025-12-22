Controlli e liti

Il ricorso contro il rifiuto alla definizione della lite riattiva il processo sospeso per la Map

La validità dell’atto di riassunzione deve essere valutata in concreto, in funzione della sua idoneità a consentire la prosecuzione del contenzioso

di Nicola Borzomì e Fabrizio Cancelliere

Nel processo tributario, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata in base all’articolo 6 del Dl 119/2018 (definizione delle liti pendenti) e la successiva impugnazione del diniego opposto dall’agenzia delle Entrate sono atti sufficienti per riattivare il giudizio sospeso per la pendenza della procedura amichevole di composizione delle controversie fiscali internazionali (Map) e in tal senso idonei ad integrare una valida istanza di trattazione, in base all’articolo 6, comma 13, del ...

Correlati

Corte di Giustizia Tributaria

Gli ultimi contenuti di Controlli e liti