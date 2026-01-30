Il sismabonus acquisti scatta anche senza la fine lavori

Il sismabonus acquisti è la detrazione che deriva dall’acquisto di unità immobiliari comprese in edifici (abitativi o non abitativi) situati in zone classificate a «rischio sismico 1-2-3» risultanti a seguito di interventi di demolizione e successiva intera ricostruzione dai quali sia scaturita una determinata riduzione del rischio sismico (debitamente asseverata).

In base alla normativa (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013), sono agevolabili solo le spese sostenute nei periodi d’imposta 2026...