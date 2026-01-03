Il traguardo della flat tax e la sfida equità orizzontale
Il punto sulla riforma alla luce delle novità della legge di Bilancio 2026
Il modello d’imposizione sui redditi prodotti dalle persone fisiche tratteggiato dalla legge delega per la riforma fiscale è costruito su due capisaldi: la transizione verso un sistema ad aliquota unica e la revisione delle tax expenditures. Non è un mistero che i due obiettivi debbano essere letti, e soprattutto attuati, congiuntamente: gli equilibri finanziari impongono che la riduzione delle imposte generata dal modello flat tax, nel rispetto del principio di progressività, sia bilanciata da una...