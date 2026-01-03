Il traguardo della flat tax e la sfida equità orizzontale

Il modello d’imposizione sui redditi prodotti dalle persone fisiche tratteggiato dalla legge delega per la riforma fiscale è costruito su due capisaldi: la transizione verso un sistema ad aliquota unica e la revisione delle tax expenditures. Non è un mistero che i due obiettivi debbano essere letti, e soprattutto attuati, congiuntamente: gli equilibri finanziari impongono che la riduzione delle imposte generata dal modello flat tax, nel rispetto del principio di progressività, sia bilanciata da una...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi