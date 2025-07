Il turismo attende le risorse per la destagionalizzazione

Luglio apre senza una delle certezze che ha accompagnato le imprese negli ultimi anni quella relativa al sostegno del credito di imposta concesso da transizione 4.0.

Le risorse stanziate per il 2025, come prevedibile, pari a 2,2 miliardi di euro, risultano potenzialmente impegnate. Da considerare che le imprese che non confermano la prenotazione entro 30 giorni liberano risorse che potranno essere riassegnate ad altre domande in lista d’attesa. Le aziende che hanno ottenuto conferma dell’assegnazione...