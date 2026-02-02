Come fare perControlli e liti

Illeciti doganali, come effettuare il ravvedimento operoso

di Lorenzo Lodoli e Vittorio Santabarbara

  • Quando Dal 1° gennaio 2026

  • Cosa scade Il pagamento del maggior importo dovuto a titolo di tributo, interessi e sanzione ridotta

  • Per chi Per tutti gli operatori economici che devono ravvedersi in caso di errori e/o contestazioni

  • Come adempiere Sarà possibile procedere al versamento dei diritti, sanzioni e interessi anche contestualmente, dandone comunicazione all’Ufficio competente tramite il modello previsto

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Le fattispecie ravvedibili
  3. 3. Come effettuare il pagamento
  4. 4. Come effettuare la comunicazione al competente Ufficio

