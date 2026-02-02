Illeciti doganali, come effettuare il ravvedimento operoso

Come fare perControlli e litiIlleciti doganali, come effettuare il ravvedimento operosodi Lorenzo Lodoli e Vittorio SantabarbaraN. 502 Febbraio 2026Quando Dal 1° gennaio 2026Cosa scade Il pagamento del maggior importo dovuto a titolo di tributo, interessi e sanzione ridottaPer chi Per tutti gli operatori economici che devono ravvedersi in caso di errori e/o contestazioniCome adempiere Sarà possibile procedere al versamento dei diritti, sanzioni e interessi anche contestualmente, dandone comunicazione all’Ufficio competente tramite il modello previstoContinua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediArgomentiDoganeRavvedimento operosoIndice1. In sintesi2. Le fattispecie ravvedibili3. Come effettuare il pagamento4. Come effettuare la comunicazione al competente UfficioGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale29 Gennaio 2026Global minimum tax, Switch-off e nuovi limiti alle imposte differitedi Giulia Randazzo e Luca Gasparrini28 Gennaio 2026Dividendi e plusvalenze, scatta la doppia soglia per l’esenzionedi Emanuele Pistone e Roberto Santini28 Gennaio 2026Sostenibilità e privacy, come rendicontare l’Esg senza violare il Gdprdi Paolo Sardo e Gianni Malerba27 Gennaio 2026Impianti fotovoltaici, quando scatta il regime ordinariodi Alessandra Caputo27 Gennaio 2026Auto aziendali in uso promiscuo, le regole fiscali tra vecchi e nuovi regimidi Michele Meroni, Sabino Piattone e Claudio Sabbatini