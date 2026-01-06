Impatriati, agevolazione anche in caso di rientro dopo il distacco all’estero
La Cgt Bergamo: spazio alla detassazione dopo il periodo oltreconfine
Il rientro degli impatriati a seguito di distacco internazionale durante il quale il dipendente ha peraltro assunto la qualifica di dirigente merita di essere agevolato secondo la norma, indipendentemente dalle condizioni che l’Agenzia pone nei suoi documenti di prassi. È questa l’importantissima ulteriore conferma che proviene dalla sentenza 613/2/2025 emessa dalla Corte di giustizia di primo grado di Bergamo.
La questione riguardava un dipendente di una società multinazionale che nel 2010 era stato...
