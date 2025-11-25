Impatriati, autonomi con tagliola de minimis
La detassazione è soggetta al vincolo di 300mila euro nell’arco di tre anni
La detassazione del reddito prodotto in Italia dai lavori autonomi impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015 ora sostituito dall’articolo 5 del Dlgs 209/2023) è soggetta al rispetto delle condizioni e dei limiti della vigente legislazione unionale in materia di aiuti «de minimis». Lo conferma la risposta del ministero dell’Economia al question time n. 5-04717 in commissione Finanze alla Camera, presentato da Forza Italia (primo firmatario Vito De Palma).
La risposta richiama il comma 2 dell’articolo...