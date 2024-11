Impatriati, verifica sui figli entro il primo quinquennio

Tassazione ultaridotta di solo il 10% del reddito per i “vecchi” impatriati se il terzo figlio nasce prima del secondo quinquennio in cui si hanno i requisiti per utilizzare l’agevolazione. Possibile sfruttare la detassazione per chi abbandona il regime dei Paperoni (neoresidenti), che prevede un prelievo fisso (100mila euro portati a 200mila euro dal decreto Omnibus della scorsa estate per gli ingressi successivi) sui redditi prodotti all’estero. Sono due chiarimenti che arrivano dalla risposta ...

