Impianti e bonifiche comunali, il contributo versato dai privati evita l’Iva se è marginale rispetto ai costi di Giorgio Emanuele Degani

La Corte di giustizia dell’Unione europea – con le sentenze rese nelle cause C-612/21 e C-616/21 del 30 marzo 2023 – ha chiarito che non è assoggettabile a Iva l’attività del Comune, consistente sia nella fornitura e installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili, sia nella bonifica e smaltimento di rifiuti d’amianto, resa a favore dei proprietari di immobili residenti nel territorio dell’ente locale, laddove tale attività non sia finalizzata ad ottenere delle entrate di carattere permanente...