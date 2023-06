Impianto fotovoltaico, codici «16» o «17» per la cessione del credito del 50% Marco Zandonà

La domanda Vorrei sapere quale opzione bisogna indicare nel modello da inviare all’agenzia delle Entrate per la cessione del credito del 50% all’azienda installatrice di un impianto fotovoltaico. In particolare: opzione 8 (installazione pannelli/collettori solari), opzione 19 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici) oppure opzione 17 ( manutenzione straordinaria per ristrutturazione edilizia)? I primi due sono segnalati con una "X" nella colonna Superbonus (significa interventi "trainati"?) mentre il terzo non ha alcuna indicazione. Cosa fare se si è indicata una opzione errata?

L. B. - Milano

Nell’ipotesi di installazione di pannelli fotovoltaici, le cui spese fruiscono della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Dpr 917/1986, Tuir), nella comunicazione all’agenzia delle Entrate per la cessione del credito (protocollo 2022/35873 del 3 febbraio 2022), occorre indicare il codice 16 - Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. In tal codice...