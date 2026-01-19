Import-export, per i modelli 231 scatta la corsa contro il tempo

Le operazioni di import ed export legate a specifiche restrizioni saranno dal 24 gennaio soggette a nuove e severe fattispecie di reato che impongono agli operatori un’immediata revisione delle proprie procedure di controllo interno, nonché la revisione dei modelli 231.

Questa nuova rivoluzione è determinata dalla pubblicazione del Dlgs 211/2025 che, nel dare attuazione alla direttiva (Ue) 2024/1226, individua e circoscrive i nuovi reati e le sanzioni concernenti le violazioni delle misure restrittive...