Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita

La legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, ha introdotto nuove misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo ai contratti di assicurazione sulla vita, sia per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 sia per quelli già in essere. Con la circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tali novità tenuto conto che in precedenza l’imposta di bollo per ciascun anno era dovuta all’atto del rimborso o del riscatto...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi