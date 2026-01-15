Imposta di bollo in modo virtuale: ecco chi deve presentare la dichiarazione (ed entro quando)
Scadenza differenziata a seconda dei soggetti obbligati. Modello da inviare alle Entrate in modalità solo telematica
Entro il 2 febbraio 2026, poiché il 31 gennaio cade di sabato, i contribuenti che hanno scelto di pagare l’imposta di bollo in modo virtuale devono presentare una dichiarazione consuntiva per il 2025. Tuttavia, per alcuni soggetti specifici (Poste italiane Spa, banche, società di gestione del risparmio, società capo gruppo dei gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare, altri soggetti finanziari e le imprese di assicurazione), la dichiarazione deve essere presentata entro il mese di febbraio...
