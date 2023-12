Imposta di bollo virtuale, doppia scadenza a gennaio

Il prossimo 2 gennaio 2024, primo giorno lavorativo dopo Capodanno , scade il termine per versare la sesta ed ultima rata bimestrale per i soggetti che hanno optato per assolvere l’imposta di bollo con modalità virtuali, a seguito della dichiarazione presentata il 31 gennaio scorso. Entro il 31 gennaio 2024, invece, scade il termine ultimo per presentare la “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente...

