Imposta di registro sulle fideiussioni di ingiunzioni non esecutive di Angelo Busani









L’enunciazione di una fideiussione in un decreto ingiuntivo provoca l’applicazione dell’imposta di registro alla fideiussione, a prescindere dal fatto che il decreto ingiuntivo sia esecutivo: la Cassazione così decide nella sentenza 31177 del 9 novembre 2023, con ciò mettendo ordine in una materia complicata dall’intreccio delle norme contenute nel testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986) che disciplinano la tassazione delle enunciazioni di atti non registrati e la tassazione degli atti...